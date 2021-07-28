Помер останній член ГКЧП

Останній член Державного комітету з надзвичайного стану (ГКЧП), Олег Бакланов помер сьогодні у віці 89 років, повідомляє Новости-N.

Бакланов народився 17 березня 1932 року в місті Харкові. З 1988 по 1991 рік був секретарем ЦК КПРС. З 1983 по 1988 рік обіймав посаду міністра загального машинобудування СРСР. З 1985 по 1988 рік був головою ракетно-космічної галузі Радянського Союзу і курирував державну програму зі створення багаторазової транспортної космічної системи "Енергія - Буран".

Був першим заступником голови Ради оборони СРСР. З 18 по 21 серпня 1991 року входив до складу ГКЧП. Згодом був заарештований за звинуваченням у спробі захоплення влади. Перебував під вартою до 1993 року, потім був амністований.

Після смерті в лютому 2020 року Дмитра Язова, Олег Бакланов був єдиним з залишалися в живих членів ГКЧП.