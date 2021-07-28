Колишнього президента Сальвадора оголосили в міжнародний розшук

У Сальвадорі в міжнародний розшук оголосили колишнього президента країни Санчеса Серена, а також чотирьох членів уряду екс-лідера Маурісіо Фунеса, повідомляє Лента.Ру.

Видати червоний формуляр Інтерполу ухвалив суд. Серена підозрюють у відмиванні грошей і незаконному збагаченні з 2009 по 2014 рік, коли він обіймав посаду віце-президента Сальвадора. За даними генеральної прокуратури, за цей час керівництво республіки без схвалення парламенту використовувало принаймні 351 мільйон доларів. В цілому по даній справі проходять десять чоловік. До теперішнього моменту затримані міністри охорони здоров'я, фінансів, праці і заступник міністра сільського господарства з кабінету президента Маурісіо Фунеса.