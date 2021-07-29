Ердоган вирішив розпочати повноцінний видобуток газу в Чорному морі

Влада Туреччини захотіла налагодити повноцінний видобуток газу в Чорному морі до 2023 року. Про це заявив глава держави Реджеп Тайіп Ердоган на церемонії спалювання першого газу, видобутого з тестової свердловини Türkali-2 на родовищі «Сакарья», повідомляє Лента.Ру.

Його слова наводить телеканал NTV. Президент Туреччини зазначив, що технічні можливості у сфері буріння дозволили країні припинити зовнішню залежність від імпортного палива. Він підкреслив, що за останній рік в цілому було відкрито п'ять свердловин.

Крім будівництва систем видобутку на шельфі, ведеться робота зі створення наземних газопереробних заводів та інфраструктури для транспортування газу. Очікується, що перша фаза розробки чорноморського газового родовища почнеться у 2023 році.

Про те, що країна знайшла в Чорному морі поклади газу, Ердоган оголосив у 2020 році. Обсяг запасів перевищує 400 мільярдів кубометрів. У 2019 головним постачальником газу до Туреччини була Росія - на її частку довелося 33,6 відсотка. На другому місці опинився Азербайджан (21,2 відсотка).