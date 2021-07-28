Twitter запустил функцію покупок Shop Module

Компанія Twitter заявила про початок поступового запровадження функції купівель у соціальній мережі серед усіх користувачів додатку. Нововведення отримало назву Shop Module. Про це заявив керівник відділу продажів платформи Брюс Фальк у своєму блозі, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з повідомленням, зазначається, що наразі скористатися новою функцією можуть виключно користувачі операційної системи iOS з США.

"Під час пілотного проєкту ми дізнаємося, як аудиторія реагує на "емоційні" продукти, наприклад, нову футболку улюбленої спортивної команди ... Дізнаємося, які товари подобаються користувачам" , - повідомляє Фальк.

В майбутньому Twitter розраховує на створення консультативної ради в якій візьмуть участь представники брендів, що відзначили себе найкращими продавцями у соціальній мережі. Завдяки їхній допомозі, компанія матиме змогу допрацювати й удосконалити нову функцію й зробити її доступною для усіх користувачів додатку.

Автор: Сергій Пишкін