Колишня коханка короля Іспанії подала на нього до суду

Колишня коханка Хуана Карлоса I - почесного короля Іспанії - подала на нього до Високого суду Лондона, звинувачуючи екс-главу держави і іспанські секретні служби в незаконному стеженні за нею, повідомляє Financial Times.

Позовна заява була подана ще в грудні минулого року, проте опублікована лондонським судом лише 26 липня.

У ньому Корінна Сайн-Вітгенштейн-Сайн (уроджена Ларсен) звинувачує Хуана Карлоса I в тому, що він піддавав її цькування "з 2012 року по теперішній час", нібито вдаючись до погроз і наклепницьких заяв. Вона також звинувачує почесного монарха в "незаконному стеженні" з боку співробітників його апарату і іспанської розвідувальної служби. Сайн-Вітгенштейн-Сайн вимагає суд задовольнити її вимогу про покриття істотного збитку, сума якого не вказується.

Жінка, яка стверджує, що припинила відносини з Хуаном Карлосом I в 2009 році, також вимагає видати судовий наказ, що забороняє почесному королю Іспанії і його представникам спілкуватися з нею, стежити за нею, робити про неї наклепницькі заяви або наближатися до неї ближче, ніж на 150 м.

У центрі судового розгляду перебувають близько € 65 млн, які Хуан Карлос I, за повідомленнями ЗМІ, перевів жінці в 2012 році "з подяки і любові". У своїй заяві позивач вказує на те, що тодішній король, переводячи ці кошти, "хотів упевнитися, що вона і її діти будуть забезпечені, але він був стурбований, що його сім'я оскаржить все, що залишив би їй в заповіті після смерті", йдеться у статті.

Потім, як стверджує Сайн-Вітгенштейн-Сайн, Хуан Карлос I попросив повернути гроші або "зробити їх доступними для його користування". За заявою позивача, після того як вона відмовилася зробити це, король, який відрікся від престолу в 2014 році, звинуватив її в крадіжці коштів і обмовив жінку перед її родиною і діловими партнерами. Це, як зазначається, призвело до втрати доходів, які Сайн-Вітгенштейн-Сайн отримувала в якості стратегічного консультанта, який працює з високозабезпеченого приватними особами і провідними компаніями в світі.

Представники почесного монарха відкидали ці твердження, проте поки не представили свої аргументи захисту суду.