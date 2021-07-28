Невзоров похвалився іменною футболкою збірної України
Знаменитий російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров похвалився формою збірної України з футболу. Відео, на якому 62-річний Олександр Глібович одягнений в синьо-жовту екіпіровку, він опублікував в сторіз на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Обозреватель.
На запитання дружини, "що у нього там синеньке під піджаком", Невзоров гордо відповів "Слава Україні! Героям Слава". Крім того, коментуючи своє придбання російський журналіст зазначив, що ця форма є іменною.
"Через явочні квартири, через агентів, через цілковиту конспірацію мені передавали цю футболку збірної України, яка викликає особливу ненависть в Росії. Більш того, ця майка іменна – на спині у мене написано Glebych. Я нікому це не показую, щоб зберігати тут інкогніто", – зізнався Невзоров