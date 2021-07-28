Сенатори США шантажують Байдена через "СП-2"

Група американських сенаторів пішла на шантаж адміністрації президента США Джо Байдена через газопровід «Північний потік-2», повідомляє Лента.Ру.

За даними Bloomberg з посиланням на лист парламентаріїв республіканці на чолі з Петом Тумі пригрозили заблокувати призначення в міністерство фінансів США, якщо уряд Байдена не змінить свою позицію щодо реалізації проєкту і не введе нові санкції.

Згідно із заявою сенаторів, «Північний потік-2» завдає шкоди національним інтересам США та їх партнерів. Американські парламентарії також відзначають, що в разі завершення будівництва газопровід посилить вплив Росії на Європу і дестабілізує ситуацію в Україні.