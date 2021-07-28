Зеленський і Байден на зустрічі підпишуть три документи
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден на зустрічі у Вашингтоні підпишуть ряд документів, повідомляє Кореспондент.
"З метою належного забезпечення підготовки візиту Володимира Зеленського в США заступник керівника Офісу президента (Роман Машовець - ред.) Обговорив завершення опрацювання трьох двосторонніх документів", - сказано у повідомленні пресслужби Офісу президента в середу, 28 липня.
Документи присвячені оборонному партнерству, проєктам у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки, а також співпраці в космічній галузі.
"Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання зазначених документів в рамках візиту глави української держави до Вашингтона", - додали в ОП.
Машовець обговорив підготовку візиту Зеленського в США з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США в Україні.