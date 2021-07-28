Під Миколаєвом горів пасажирський потяг

В районі Миколаєва загашено пожежу тепловозу пасажирського потягу 767 Інтер-Сіті сполученням "Київ-Херсон", жертв і постраждалих немає, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як інформує пресслужба ДСНС у Миколаївській області в Фейсбук, в середу ввечері, 28 липня о 21:25 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу пасажирського поїзда 767 Інтер-Сіті сполученням "Київ-Херсон" поблизу Миколаєва.

"На місце направлені 2 пожежно-рятувальних відділення та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління. По прибуттю встановлено, що горить задній відсік тягового тепловоза на площі теплотяга. 9 пасажирських вагонів, в яких знаходилося 71 особа, в тому числі 60 пасажирів, відчеплені від тепловоза" , - сказано в повідомленні.

О 21:45 пожежу локалізовано, о 21:55 - ліквідовано, її причина встановлюється. Всього від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 11 рятувальників. У відомстві підкреслили, що жертв і постраждалих немає.