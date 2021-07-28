Резніков повідомив, хто очолить ТГК при відсутності Кравчука

Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронньої контактній групі, знаходиться на лікарняному, після якого повернеться до керівництва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Екстрене засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки на постійній основі відбувається для того, щоб врегулювати ситуацію порушення режиму тиші та припинення вогню, не потрібно скликати саме Тристоронню контактну групу. Є відпрацьований механізм, цим займаються наші представники в підгрупі з безпеки. Що стосується наступного планового засідання ТКГ - це кінець серпня" , - зазначив віцепрем'єр.

Це пояснюється тим, за його словами, що кожен рік у серпні роз'їжджаються всі представники, зокрема представники ОБСЄ.