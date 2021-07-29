Байден взявся контролювати кібербезпеку головних компаній США

Президент США Джо Байден в середу оголосив про заходи щодо посилення кібербезпеки найважливіших об'єктів американської інфраструктури, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Політика моєї адміністрації полягає в тому, щоб захищати найважливіші об'єкти інфраструктури нашого народу, звертаючи особливу увагу на кібербезпеку і стійкість систем, що підтримують найважливіші функції на національному рівні" , - йдеться в меморандумі, опублікованому Білим домом.

"Виходячи з цього, я створив Ініціативу з кібербезпеки промислових систем контролю" , - наводяться в документі слова Байдена.

Як зазначається, основна мета цієї ініціативи полягає в тому, щоб "захищати найважливішу інфраструктуру США шляхом стимулювання і сприяння розвитку технологій та систем", за допомогою яких можна виявити і попередити загрозу, а також виробити засоби реагування у сфері кібербезпеки в "найважливіших системах контролю та оперативних технологічних мережах".

Це ініціатива, як заявляють в Білому домі, створює можливість для співпраці влади та промисловості в прийнятті негайних рішень в рамках їх сфер контролю і в реагуванні на серйозні загрози.

У документі вказується, що ініціативу почали реалізовувати в "енергетичній галузі". Підкреслюється, що установам з управління секторальними ризиками слід працювати з власниками та операторами ключових об'єктів інфраструктури по впровадженню принципів і політики ініціативи.

Уточнюється, що міністру внутрішньої безпеки не пізніше 22 вересня 2021 року слід визначити початкові цілі з контролю за основними інфраструктурними системами, а потім, протягом року з моменту публікації меморандуму, заявити про остаточні цілі з контролю міжгалузевих систем.