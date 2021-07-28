Оцінені ризики появи несприйнятливих до вакцин мутацій COVID-19

Професор Інституту імунології Ла-Хойя доктор Шейн Кротті вважає малоймовірною появу повністю несприйнятливого до вакцин штаму коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

На думку вірусолога, шанси такого розвитку подій дорівнюють нулю, оскільки це не відповідає патерну поведінки вірусу. Він також зазначив, що імунна система людини має безліч різних стратегій розпізнавання патогенів. Тому навіть в тому випадку, якщо їм вдається обійти імунітет, в організмі є і інші антитіла, які все ще можуть розпізнати вірус.

Кротті також додав, що наразві найсерйознішим викликом є ​​«дельта» -штамм коронавірусу, відмінною рисою якого є швидкість поширення. Як пояснив експерт, через те, що даний варіант COVID-19 більш швидкий, він більше відтворюється в організмі, у зв'язку з чим його важче зупинити. Разом з тим Кротті нагадав, що існуючі вакцини працюють проти даного штаму.