"Казанський стрілок" захотів довічне замість психлікарні
Обвинувачений у масовому вбивстві в казанській школі Ільназ Галявієв завважав кращим довічний термін ніж лікування у психлікарні, про це російським РІА Новини розповіла член ОНК Москви Єва Мєркачова.
"Галявієв швидше хоче в колонію на довічний термін, ніж на примусове лікування в лікарні", - сказала Мєркачова.
За її словами, юнак заявив, що побоюється лікуватися в казанської лікарні - боїться помсти.
Крім того, правозахисниця розповіла, що Галяве знаходиться в тримісній камері, відносини з сусідами у нього нормальні.