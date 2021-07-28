"Казанський стрілок" захотів довічне замість психлікарні

Обвинувачений у масовому вбивстві в казанській школі Ільназ Галявієв завважав кращим довічний термін ніж лікування у психлікарні, про це російським РІА Новини﻿ розповіла член ОНК Москви Єва Мєркачова.

"Галявієв швидше хоче в колонію на довічний термін, ніж на примусове лікування в лікарні" , - сказала Мєркачова.

За її словами, юнак заявив, що побоюється лікуватися в казанської лікарні - боїться помсти.

Крім того, правозахисниця розповіла, що Галяве знаходиться в тримісній камері, відносини з сусідами у нього нормальні.