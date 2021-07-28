Співробітників Google зобов'язали робити щеплення від COVID-19

Корпорація Alphabet, якій належить Google, зобов'язала вакцинуватися від коронавірусу всіх офісних співробітників, повідомляє Лента.Ру.

"Будь-хто, хто приходить на роботу в наших кампусах, має провакцинуватися", - розповів директор Сундар Пічаї в блозі компаніі.

За його словами, такі правила будуть введені в США в найближчі тижні, а в інших регіонах - в найближчі місяці. При цьому режим віддаленої роботи за бажанням продовжується до 18 жовтня. Директор зазначив, що це дасть компанії час на відновлення роботи і «забезпечить гнучкість для тих, кому це необхідно».