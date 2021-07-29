Арахамія про угоду по "СП-2": Україна вимагатиме контрактів

Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" – це "Будапештський меморандум-2". Україна наполягатиме на своїй позиції і вимагати реальних гарантій транзиту газу через країну після старту російського проєкту, повідомляє Обозреватель.

Про в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу, 28 липня, заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Як сказав він, на брифінгові американського президента Джо Байдена та канцлерки ФРН Ангели Меркель щодо СП-2 прозвучали тільки загальні голослівні фрази.

"Слуга" підкреслив: основне завдання влади тепер – максимально використовувати всілякі дипломатичні потужності, зокрема й візит президента Володимира Зеленського до США, щоб захистити Україну, отримати компенсаторні механізми і гарантії. При цьому він вказав на зв'язок економіки і безпеки.

"Питання безпеки – це енергетична незалежність, енергетична безпека. Якщо повністю припиниться транзит, то це призведе до того, що може бути газова криза в країні. А економічне питання – це втрата 3 млрд доларів на рік, за 10 років це 30 млрд доларів. А натомість нам пропонують невизначений "зелений" фонд на 1 млрд доларів" , – зазначив нардеп.

Він упевнений, що якщо реалістично дивитися на речі, то всі обіцянки без контрактів – просто слова. Тому Україна буде домагатися практичних кроків партнерів у цьому напрямку. Союзниками, за словами народного обранця, можуть стати Польща та Литва.