В Ізраїлі виявили унікальний артефакт, віком 3100 років

Археологи виявили в Ізраїлі фрагмент глиняного посуду віком 3100 років. На ньому написано ім'я "Ієруббаал", яке згадується в Старому Завіті, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє Ізраїльське античне управління у Facebook. Ієруббаал був воєначальником, суддею і пророком, який очолив військо з 300 ізраїльтян у битві з мідіянітами. Його історія викладена в розділах із 6 по 8 Книги Суддів.

Унікальний артефакт виявлений під час археологічних розкопок у Хорбат-ель-Раї, недалеко від міста Кір'ят-Ґат.

На думку експертів, фрагмент був частиною невеликого глечика, в якому зберігалися дорогоцінні рідини.

Написи біблійного періоду вкрай рідкісні, тим більше, що на фрагменті, знайденому в Хорбат-ель-Раї, написано повне ім'я. Це перший випадок, коли це ім'я виявлено в археологічному контексті, датованому періодом Суддів, близько 1100 року до н.е.

На фрагменті написано ім'я "Ієруббаал". Джерело: antiquities.org.il

Фрагмент був частиною невеликого глечика. Джерело: antiquities.org.il

Написи біблійного періоду вкрай рідкісні. Джерело: antiquities.org.il