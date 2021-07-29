Netflix ввів обов'язкову вакцинацію для акторів

Компанія Netflix зобов'язала акторів, які залучені до зйомок студії в США, і деяких співробітників пройти вакцинацію від коронавірусу. Про це інформує Deadline, повідомляє РБК.

Правила також стосуються тих, хто взаємодіє з акторами на знімальному майданчику. Нові стандарти були узгоджені з Альянсом продюсерів кіно і телебачення, Гільдією кіноакторів - Американською федерацією художників телебачення і радіо (SAG-AFTRA), профспілками та іншими галузевими організаціями, уточнює Hollywood Reporter.

За даними Deadline, в рідкісних випадках будуть передбачені винятки: щеплення дозволять не робити за медичними, релігійними або віковими причинами. Також, пише видання, правила не торкнуться серіалів та фільмів, які вже перебувають у виробництві.

Netflix стала першою великою студією в Голлівуді, яка ввела такий захід. Це рішення було прийнято через поширення в США дельта-варіанту коронавірусу (індійського штаму).