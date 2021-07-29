Українці продали валюту на два мільярди

З початку року чистий продаж іноземної валюти населенням перевищила $2 млрд, заявив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, повідомляє Дзеркало тижня.

"Чистий продаж іноземної валюти населенням (в готівковій та безготівковій формі) з початку року перевищив $2 млрд (в тому числі з початку липня - майже $400 млн) і виступав вагомим чинником збалансування попиту і пропозиції іноземної валюти на ринку" , - повідомив Данилишин.

При цьому він зазначив, що на міжбанківському валютному ринку протягом тижня попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків перевищував пропозицію, проте ситуація на ринку залишалася збалансованою, з огляду на активні операції банків з власною валютною позицією.

Купівля Національним банком іноземної валюти (у загальному обсязі $32 млн) в дні, коли спостерігалося переважання пропозиції над попитом, дозволила збільшити міжнародні резерви НБУ до $28,5 млрд. З урахуванням дорозміщення Міністерством фінансів ОВДП обсяг міжнародних резервів НБУ перевищить $29 млрд.

"Збільшення пропозиції іноземної валюти в понеділок зумовило зміцнення обмінного курсу гривні до рівня нижче 27 гривень за 1 долар США. Інтервенція НБУ з купівлі іноземної валюти склала $20 млн (з початку липня +72 млн, з початку року + $876 млн)" , - зазначив Данилишин.

Відзначимо, за весь 2020 рік українські фізособи купили іноземної валюти на суму $14,85 млрд (у еквіваленті), а продали - на $15,95 млрд.