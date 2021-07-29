У Британії зобов'яжуть компанії звітувати про гендерне різноманіття

Британські та закордонні компанії, чиї цінні папери знаходяться в обігу на регульованому ринку в Британії, повинні будуть дотримуватися певних вимог до складу свого керівництва або роз'яснювати їх невиконання, випливає з пропозицій Управління з фінансового регулювання (FCA) країни, повідомляє "Лента.ру".

У відомстві хочуть змінити правила лістингу, зобов'язавши компанію на щорічній основі звітувати про гендерне та інше різноманіття. Так, число жінок у правлінні має сягати не менше 40 відсотків, при цьому одна з них повинна займати високу посаду - бути главою компанії, старшим незалежним директором або головним фінансовим директором. При цьому допустимо також враховувати осіб, які ідентифікують себе як жінки, уточнили в FCA. Крім цього, як мінімум один з членів правління повинен бути не білим. В іншому випадку, від компаній зажадають пояснити нестачу таких осіб в керівництві.

У FCA розраховують, що правила повинні вступити в силу до кінця року. Зміни можуть торкнутися приблизно 1100 компаній з лістингом в преміальному і стандартному сегментах, уточнили в відомстві. На початку року в основних компаніях Великобританії, що входять в індекс FTSE 350 Лондонської біржі, число жінок у правлінні становило близько 34 відсотків.

На початку липня управління разом з Банком Англії виступило з черговою ініціативою для збільшення рівня різноманіття в колективах. Там запропонували прив'язати до частки геїв, лесбіянок, інвалідів та представників національних меншин доходи керівників британських банків і інвестиційних компаній.