У МОЗ розповіли про особливості "Дельти" в Україні

Головний санлікар Ігор Кузін розповів про особливості штаму коронавірусу Дельта в Україні, повідомляє Новое время.

Вважається, що штам Дельта розповсюджується вдвічі швидше, ніж штам Альфа, який спочатку циркулював в Україні, сказав Кузін під час брифінгу. Також є попередні дані, що у штаму Дельта важчий перебіг і після зараження у 2,6 раза зростає необхідність в ушпиталенні.

«Неможливо з упевненістю сказати, що штам призводить до більшого показника летальності. Щодо тих країн, які зараз звітують, досить високі показники охоплення вакцинацією, тому поки це не підтверджено остаточно, але точкові дані є» , - сказав Кузін.

За даними Міністерства охорони здоров'я, штаму Дельта може бути властивий високий ризик повторного зараження, а одна і дві дози вакцини захищають від нього не так ефективно, як від штаму Альфа. Проте вакцини ефективно захищають від симптоматичного перебігу COVID-19, ризику смерті та ускладнень, зокрема від Дельта-штаму. Кузін закликав українців якнайшвидше вакцинуватись.

За словами головного санлікаря, клінічний перебіг COVID-19 після зараження штамом Дельта в Україні не відрізняється від звичайної коронавірусної хвороби, але «є поодинокі повідомлення про те, що не завжди працюють звичайні схеми лікування».