Україна отримала велике замовлення на виготовлення ракет Р-27

Українська компанія Артем отримала велике замовлення на виробництво керованих ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності Р-27.

За інформацією Defense Blog замовником виступила неназвана азійська країна, а сума контракту перевищує 200 мільйонів доларів. Видання не називає конкретного замовника, допускаючи, що мова може йти про Індію або Індонезію.

Також повідомляється, що угода стала найбільшим для Артема за останні 10-15 років. Українська компанія, як зазначає видання, вже отримала передоплату і приступила до виконання замовлення.

Defense Blog нагадує, що Р-27 розроблені російським конструкторським бюро Вимпел і серійно вироблялися Росією та Україною. Згідно з інформацією видання, дані ракети призначені для літаків МіГ-29, МіГ-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 та Су-35.