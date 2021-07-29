Британія скасовує карантин для туристів з США і ЄС

Великобританія скасувала карантин для мандрівників з США і країн Євросоюзу. Правда, це стосується тих людей, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, повідомляє РБК-Україна.

Як стверджує Sky News, міністр транспорту Грант Шаппс повідомив, що тепер повністю вакциновані мандрівники з ЄС і США не будуть проходити карантин після прибуття в Англію, Шотландію і Уельс з країн, включених в бурштиновий список.

Зміни набудуть чинності з 4 ранку 2 серпня. Пасажири повинні отримати дві дози вакцинами, дозволеними Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), або вакцинами, дозволеними Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) в США.

Від них як і раніше буде потрібно пройти тест перед від'їздом до прибуття в Англію, Шотландію та Уельс, а також пройти тест ПЛР на другий день або раніше після приземлення. Також Шаппс оголосив про відновлення міжнародних круїзів.

Автор: Наталья Скороход