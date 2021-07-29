Український плавець Романчук взяв бронзу на Олімпіаді

Український плавець Михайло Романчук завоював четверту для нашої країни бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. У фінальному запливі на 800 метрів вільним стилем він фінішував третім з результатом 7:42,33, повідомляє Обозреватель.

"Золото" виграв американець Роберт Фінке, а "срібло" – італієць Грегоріо Палтріньері. Інший наш співвітчизник Сергій Фролов продемонстрував шостий результат у фіналі змагання.

Результати запливу на 800 метрів вільним стилем

Відзначимо, що Романчук виграв "золото" на ЧС-2018 на короткій воді, є срібним призером чемпіонату світу 2017 року, чотириразовим чемпіоном Європи (по два "золота" у 2018 і 2021 роках) і переможцем континентальної першості на короткій воді у 2017-му .

Нагадаємо, що раніше представники України завоювали три "бронзи" на Олімпіаді в Токіо. Першу медаль нашій команді принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, другу – шпажист Ігор Рейзлин, а третю – стрільці Олена Костевич і Олег Омельчук.

Дар'я Білодід під час церемонії нагородження. Джерело: Getty Images

Ігор Рейзлин. Джерело: Getty Images