Боксер Хижняк зім'яв японця в поєдинку на Олімпіаді

Лідер збірної України з боксу, чемпіон світу 2017 року і перший номер світового рейтингу в категорії до 75 кг Олександр Хижняк з впевненої перемоги стартував на Олімпійських іграх в Токіо, повідомляє Кореспондент.

У стартовому для себе поєдинку на Олімпіаді в 1/8 фіналу Олександр Хижняк просто зім'яв Юіто Мурівакі з Японії. Всі три раунди Хижняк у звичному для себе стилі йшов вперед, викидав велику кількість ударів, хоча і пропускав, але Мурівакі більше працював поодинчими ударами, які встигав викинути, коли не знаходився під градом ударів українця.

Судді одноголосно віддали перемогу Хижняку за підсумками трьох раундів 5: 0 (30:26, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27). Суперником українця стане Юрі Седеньо (Домініканська Респ-ка), який роздільним рішенням суддею 3: 2 виграв у Франсіско Верона з Аргентини. Наступний бій Олександра відбудеться 1 серпня.