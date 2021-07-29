Блінкен підтримав нові дослідження походження COVID-19

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою ВООЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом підтримав нові дослідження походження коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

Про це поінформувала пресслужба Держдепартаменту. Представник Держдепу Нед Прайс уточнив, що зустріч проходила в Кувейті.

"Держсекретар Блінкен підтвердив, що США підтримують плани ВООЗ щодо проведення додаткових досліджень походження COVID-19, в тому числі і в КНР, щоб краще зрозуміти нинішню пандемію і запобігти майбутнім пандеміям. Він підкреслив, що наступна фаза повинна бути своєчасною, заснованої на фактах, прозорою, перебувати під контролем експертів і бути вільною від втручання" , - сказав Прайс.

Блінкен назвав це виключно важливим питанням для всього світової спільноти.