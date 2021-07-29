На хімзаводі в Техасі сталася аварія, є загиблі

В американському штаті Техас, недалеко від Х'юстона в середу, 28 липня, сталася аварія на хімічному заводі. В результаті в повітря потрапила суміш, яка містить оцтову кислоту, повідомляє Кореспондент.

Як стверджує NBC в результаті аварії постраждали щонайменше 30 осіб, ще двоє загинули. Компанія LyondellBasell, якій належить завод, повідомила, що всього в атмосферу потрапило понад 45 тисяч кілограмів суміші.

Місцева влада вже офіційно підтвердила смерть двох людей. Крім того, після витоку до лікарні доставили 30 осіб. Їм надали необхідну медичну допомогу і провели обстеження. З них 26 постраждалих майже відразу ж відпустили.

У компанії повідомили, що витік вдалося зупинити майже відразу.