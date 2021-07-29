Російський опозиціонер озвучив умову повернення Криму і Донбасу Україні

Російська Федерація може відмовитися від окупованих Донбасу і Криму. Якщо США введуть пакет санкцій DETER Act, це може призвести не лише до звільнення українських територій, але й до розвалу Росії, повідомляє Обозреватель.

Таку думку висловив глава Фонду "Стоп Інформ Терор Росії" Герман Обухов. Якщо щодо Росії будуть запроваджені "вбивчі" санкції, "Путін і все його оточення можуть вирішити: "Ми цього не потягнемо", – припустив опозиціонер.

Як пояснив Обухов, йдеться про пакет санкцій за втручання Росії у вибори в США під назвою DETER Act, який передбачає відключення РФ від міжнародної фінансової системи SWIFT і ембарго на купівлю нафти і газу у Росії.

"У цьому випадку, на думку західних експертів, російська економіка складеться протягом двох років. Вона просяде на дві третини. Платити силовикам і бюджетникам буде нічим. Що вони тоді будуть робити, ніхто не знає. Росія розпадеться – ось і все" , – заявив він.

Обухов додав, що може йтися про перспективу більше 2-3 років. У сьогоднішній ситуації Кремль не розглядає варіант виходу з Донбасу і з Криму, оскільки це негативно позначиться на рівні підтримки влади.

"Якщо це питання закрити, якщо віддати Донбас і Крим, народ скаже: "Агов, хлопці, ви що?" Але якщо буде зовсім погано, знайдуть привід, як віддати", – запевнив опозиціонер.