Курс валют НБУ на 29 липня

Курс валют НБУ на 29 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 29 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 28 липня, знизився до рівня 26.86 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп до 31.70 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і склав 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 28 липня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів виріс до рівня 37.27 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 8 коп до 29.34 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп до 6.90 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.862 800 --0.043
EUR євро 31.702 100 --0.079
RUB рубль 0.365 290
GBP Фунт стерлінгів 37.268 100 +0.096
CHF Швейцарський франк 29.335 800 --0.078
PLN польський злотий 6.895 900 --0.027
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