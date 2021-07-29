Курс валют НБУ на 29 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 29 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 28 липня, знизився до рівня 26.86 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп до 31.70 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і склав 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 28 липня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів виріс до рівня 37.27 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 8 коп до 29.34 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп до 6.90 за 1 польський злотий.