Курс валют НБУ на 29 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 29 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 28 липня, знизився до рівня 26.86 за 1 долар.
Євро подешевшав на 8 коп до 31.70 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і склав 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 28 липня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів виріс до рівня 37.27 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 8 коп до 29.34 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп до 6.90 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.862 800
|EUR
|євро
|31.702 100
|RUB
|рубль
|0.365 290
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.268 100
|CHF
|Швейцарський франк
|29.335 800
|PLN
|польський злотий
|6.895 900