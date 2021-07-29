Starbucks продала рекордну кількість холодних напоїв

Компанія Starbucks поставила рекорд з продажу холодних напоїв в США в третьому кварталі 2021 року, повідомляє Лента.ру.

Гості кав'ярні охололи до класичної кави - продажі теплих і гарячих напоїв склали 26 відсотків, холодних - 74 відсотки. Крім загального підвищеного інтересу клієнтів до холодної кави, попит підтримала тепла погода. Особливою популярністю користується кава холодного заварювання (cold brew), насичена азотом кава (nitro cold brew), крижаний еспресо (iced espresso) та інші кавові напої.

Компанія отримала додатковий прибуток в минулому кварталі, тому що кава з льодом коштує дорожче звичайної. Відповідно до звітів Starbucks за 2020 рік, клієнти до 30 років стали в два рази частіше замовляти холодну каву.

В кінці червня американські відділення Starbucks і Subway зіткнулися з нестачею продовольства і витратних матеріалів, в тому числі паперових пакетів. Багатьом точкам громадського харчування довелося урізати меню і скоротити режим роботи.