У Китаї мільярдера посадили на 18 років за "провокування неприємностей"

У Китаї суд засудив місцевого сільськогосподарського магната Сунь Даву, який розбагатів на промисловому свинарстві, до 18 років позбавлення волі за "провокування неприємностей", повідомляє Кореспондент.

За інформацією видання The Guardian бізнесмена заарештували 11 листопада 2020 року разом з дружиною, двома синами та невістками. Вирок був винесений після декількох тижнів таємних слухань. Суд постановив, що Сунь Даву винен в організації натовпу для нападу на державні органи, перешкоджанні державного управління, розпалюванні сварок і провокуванні неприємностей, і посадив його у в'язницю на 18 років.

Такі формулювання часто використовуються в кримінальних справах під час політичного переслідування правозахисників і дисидентів у Китаї, відзначає видання.

Китайські правозахисники вважають, що переслідування дійсно може бути помстою за давню дружбу мільярдера з китайськими дисидентами. Такі зв'язки обертаються кримінальним переслідуванням через жорстку політику Китаю, спрямовану на боротьбу з опозицією.

СуньДаву - засновник Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Його багатомільярдний бізнес забезпечив роботою дев'ять тисяч осіб. Бізнесмен побудував для своїх співробітників окреме місто, де відобразив своє бачення справедливої сільської громади: в ньому жителі отримують безкоштовний або пільговий доступ до охорони здоров'я, шкільної освіти та розваг.