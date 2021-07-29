У Кенії з'явився перший аудіогід українською

В рамках проєкту культурної дипломатії перша леді України Олена Зеленська представила аудіогід українською мовою в Кенії (м Момбаса), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними пресслужби президента аудіогід став 25-м в мережі україномовних аудіогідів у світі і першим в регіоні Східної Африки. Місцем звучання української мови став історичний пам'ятник XVI століття, фортеця-музей "Форт Ісус".

"Форт Ісус" є фортифікаційною спорудою в Індійському океані. З 2011 року об'єкт входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Українська стане першою іноземною мовою, який буде звучати в стінах 400-річного форту" , - йдеться в повідомленні.

Впровадження україномовного аудіогіда в фортеці стало актуальним у зв'язку з запуском прямих чартерних авіарейсів між Україною і Кенією в квітні 2021 року що відчутно вплинуло на кількість українських туристів на півдні цієї країни.

Реалізація проєкту по запуску аудіогіда стала можливою завдяки спільним зусиллям посольства України в Республіці Кенія та музею "Форт Ісус".

До цього запуск україномовних аудіогідів вже охопив ряд всесвітньо відомих музеїв: Лувр і Версаль у Франції, галерею Альбертіна і музей історії мистецтв в Австрії, латвійський національний художній музей, морський музей в Чорногорії, Колізей і римські Форуми в Італії та ін.