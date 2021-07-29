Байден знову осоромився під час виступу

Президент США Джо Байден знову відзначився і потрапив у незручну ситуацію. Сорок шостий господар Білого дому виступаючи з промовою перед публікою знову обмовився і переплутав своїх попередників (відповідно 44 і 45 президентів) Барака Обаму з Дональдом Трампом, повідомляє Страна.ua.

Кумедний інцидент стався вчора, 28 липня, під час виступу американського лідера в штаті Пенсільванія.

Президент Байден у своїй промові повернувся до подій дванадцятирічної давнини і гучно заявив, що тоді, в 2009 році "президент Дональд Трамп" дав йому важливе доручення - скласти реальний план з виведення американського автопрому із затяжної кризи.

Однак, справедливості заради варто відзначити, що господар Білого дому відразу поправив сам себе, заявивши, що обмовився за Фрейдом і назвав ім'я Барака Обами. У той час, про який йшла мова, сам Байден обіймав пост віце-президента в адміністрації першого чорношкірого президента США.

Додамо, що Барак Обама очолював США вісім років, два президентські терміни - з 2009 по 2017 роки.