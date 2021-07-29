29 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Міжнародний день тигра, День Сил спеціальних операцій Збройних сил України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 29 липня, повідомляє Сегодня.

Яке сьогодні свято 29 липня

Міжнародний день тигра (Global Tiger Day) – екологічне свято, організоване у 2010 році і присвячене збереженню цих тварин на планеті.

– екологічне свято, організоване у 2010 році і присвячене збереженню цих тварин на планеті. День Сил спеціальних операцій Збройних сил – відзначається в Україні з 2014 року.

– відзначається в Україні з 2014 року. День Конституції – святкує Молдова.

– святкує Молдова. День національного гімну – вшановується в Румунії.

– вшановується в Румунії. День прославлення святого Олафа – відзначають Норвегія і Фарерські острови на честь Вічного Короля Норвегії.

Іменинники 29 липня

День ангела сьогодні відзначають: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, Яків.

Яке сьогодні церковне свято

29 липня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Афіногена, єпископа, і десяти учнів його, мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) та Хіонії, мученика Антіоха, лікаря, мучениці Юлії, діви, преподобного Іоанна Вишенського, Святогорця.

У народі 29 липня відзначався Фіногеїв день, який вважався одним із найспекотніших за все літо. Селяни в цей період починали жати жито.

Прикмети на 29 липня:

якщо тумани часті – скоро почнеться грибна пора;

жаркий день – до вдалого врожаю жита;

дощ на Фіногея – буде волога погода;

не можна зрізати все колосся: перший колос Фіногену, останній – Іллі на бороду.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 29 липня

1836 – в Парижі відбулося відкриття Тріумфальної арки.

1952 – вперше реактивний літак перелетів без посадки через Тихий океан.

1954 – вийшла друком перша частина роману Толкіна "Володар кілець".

1965 – в Лондоні відбулася прем'єра фільму Help! групи The Beatles.

Хто народився 29 липня