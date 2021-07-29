Податківці вимагають платити "збір за візитки": його включають в зарплату

Головне управління податкової у Львівській області заявило, що візитні картки, які видаються на підприємствах працівникам, є нематеріальним благом. У зв'язку з цим їх вартість повинна включатися до загального місячного доходу працівника, з якого стягується 18% податок, повідомляє UBR.

Правда, під цю вимогу підходить не будь-яка візитка. Для того, щоб вона обкладалася податком, на ній повинні бути вказані логотип і реквізити суб'єкта господарювання, а також особисті дані працівника.

Хоча через візитні картки розмір податку не повинен сильно вирости, однак опитані юристи вкрай скептично поставилися до обгрунтування львівської податкової.

Розмір збору і хто заплатить

Як пояснив адвокат бюро "ЮФ "Семенова і партнери" Марина Семенова, навіть якщо погодитися з твердженням податківців, включення або невключення візиток до оподатковуваного доходу не повинно турбувати працівника - за нього збір отриманих візиток повинен заплатити роботодавець, як податковий агент.

"У цьому випадку необхідно розрахувати кількість візиток, які видані окремим співробітникам і їх вартість", - пояснила Семенова.

Згідно ціновій пропозиції в одній з київських друкарень, 100 візитних карток на глянцевому картоні і щільністю 300 гр./кв. м. коштує 99 грн. Таким чином, навіть якщо один працівник на місяць буде отримувати від роботодавця по 100 візиток, то роботодавцю доведеться додатково заплатити з його зарплати 17,8 грн податку.

Якщо компанія щомісяця витрачає велику кількість візитних карток - скажімо, 1000 шт., - то в масштабах всього підприємства додаткові витрати складуть 52,2 грн.

У повідомленні львівської податкової також підкреслюється, що обрахування збору з благ, отриманих в безгрошовій формі, розраховується за правилами пунктів 164.5, 164.2.17, а також пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ).

Чи обгрунтовані аргументи податківців

ПКУ визначає, що податкова ставка в 18% застосовується не тільки до заробітної плати службовця, а й до додаткових благ, отриманих їм безкоштовно - матеріальних і нематеріальних цінностей, послуг і т.д., якщо вони не пов'язані з виконанням працівником своїх обов'язків.

Крім того, у львівській податковій додатковим аргументом наводять визначення реклами в відповідному законі, де сказано, що це "інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі і будь-яким способом і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару" .

Мабуть, мається на увазі, що візитка є благом для працівника ще з тієї причини, що сприяє обізнаності споживачів про його послуги.

Однак, як вважає адвокат Марина Семенова на підставі тих же норм ПКУ, якими користуються співробітники податкової, візитна картка не може вважатися "додатковим благом".

Так, у наведених львівською податковою пунктах 164.2.17 і 164.2 статті 164 ПКУ зазначено перелік всіх можливих "додаткових благ", які підлягають оподаткуванню.

Семенова підкреслює, що, згідно з переліком, який є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, оподатковуваним додатковим благом може бути тільки дохід, індивідуально призначений для такого платника податку.

Візитна ж картка є атрибутом самої компанії і інструментом її господарської діяльності.

"Візитні картки, на яких вказані, зокрема, логотип, реквізити підприємства, по-перше, свідчать про наявність трудових відносин працівника з роботодавцем, по-друге, необхідні працівнику саме для виконання обов'язків трудового найму; по-третє, необхідні самому роботодавцю, оскільки всі візитні картки співробітників виготовляються відповідно до корпоративного стилю компанії і є частиною бренд бука компанії", - відзначає Марина Семенова.

Як реагувати

Податківці не уточнили, чи будуть вони при проведенні перевірок карати роботодавців за невключення вартості куплених візиток до оподатковуваного доходу, і як саме будуть встановлювати, скільки співробітників отримали від роботодавця візитки і в якій кількості.

Марина Семенова радить підприємцям при виникненні спорів з контролюючими органами звертатися до суду і відстоювати свою позицію.

Втім, зараз поняття "доходу" все ж має різні трактування - тому, щоб опротестувати вимоги податкової слід послатися на презумпцію правомірності рішень платника податків, зазначає керуючий партнер ЮК "Матковська та партнери" Юлія Матковська.

Норма про це закріплена в підпункті 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 ПКУ.

Згідно з цим положенням, якщо норма закону чи іншого нормативно-правого акту припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків - виходячи з чого рішення можна прийняти на користь як платника податків, так і контролюючого органу, - правомірним буде вважатися рішення платника податків.