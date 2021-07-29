Баку звинуватив Єреван у порушенні перемир'я

Збройні сили Вірменії порушили домовленості про припинення вогню і знову обстріляли позиції азербайджанських військових в напрямку Кельбаджарського району державного кордону, повідомляє Кореспондент.

Про це у четвер, 29 липня, інформує Міноборони Азербайджану.

"29 липня з 2:45 до 3:40 ВС Вірменії вели обстріл позицій азербайджанських військових в напрямку села Зейліка Кельбаджарського району з автоматів і гранатометів. Крім цього, на наші позиції були кинуті 10-12 гранат Ф-1" , - повідомляє відомство.

Міноборони підкреслює, що противник був знешкоджений вогнем у відповідь.