Россия и США обсудили контроль над ядерным вооружением

Представники США і Росії продовжили діалог в рамках російсько-американських консультацій про стратегічну стабільність. Черговий раунд переговорів на цю тему відбувся в Женеві в середу, 28 липня, повідомляє Кореспондент.

Так, в американському Держдепартаменті заявили, що переговори "були професійними і змістовними".

"Обидві делегації домовилися провести ще одну зустріч на пленарному засіданні наприкінці вересня, а тим часом провести неофіційні консультації з метою визначення тем для робочих груп експертів на другому пленарному засіданні" , - йдеться в повідомленні.

У свою чергу позитивно оцінив підсумки зустрічі в Женеві і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"Говорячи про нашу зустріч, я б назвав її дуже приземленою, дуже діловою, дуже сфокусованою, усвідомленою і здоровою, якщо цитувати заяву за підсумками женевського саміту 16 червня" , - зазначив Рябков.

За його словами, однією з ключових тем зустрічі стало те, що сторони зможуть подолати кризову ситуацію, "яка очевидно склалася в сфері контролю над озброєннями".

"Ми не змогли виробити відповідь на це питання, воно дуже складне. Це питання занадто довго було позбавлене уваги, і ми зараз перебуваємо тільки на самому початку процесу обміну думками про те, що саме робити і як продовжувати нашу роботу" , - зазначив заступник міністра.

При цьому Рябков констатував, що США продемонстрували готовність до конструктивного діалогу з Росією.