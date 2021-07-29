В Японії через зсуви більше 100 людей опинилися ізольованими

Більше 120 чоловік в центральній японській префектурі Фукуї виявилися заблоковані через сходження зсувів, викликаних зливами, повідомляє Дзеркало тижня.

Зсуви в гірських селищах Отани і Такасу зруйнували дороги, а також 61 домашнє господарство.

У місті Фукуї сильні зливи призвели до затоплення доріг. У деяких місцях рівень води сягає 10 см. Місцева влада вранці 29 липня видали наказ про евакуацію близько 64 тис осіб в 16 районах.

Метеорологічне агентство Японії прогнозує до 150 мм опадів в префектурі Фукуї протягом 24 годин, а також до 100 мм опадів в сусідніх префектурах Тояма і Ісікава.