Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в нових обстрілах

Вірменія та Азербайджан повідомили про нові перестрілки на кордоні в ніч з 28 на 29 липня на тій самій ділянці кордону, що й напередодні. Обидві сторони наполягають, що не відкривали вогонь першими, повідомляє Европейская правда.

Згідно із заявою Міноборони Вірменії, сутичка почалася близько 3 години ночі на Гегаркунікській ділянці міждержавного кордону у напрямку Карвачару.

"Підрозділи збройних сил Азербайджану, порушивши домовленість про тишу, досягнену вчора, знову вдались до провокацій, відкривши вогонь по вірменських позиціях зі стрілецької зброї. Вогонь припинився після відповіді вірменської сторони" , - йдеться у заяві.

У відомстві повідомили, що на 7 годину ранку 29 липня ситуація була спокійною.

Міноборони Азербайджану заявило, що режим тиші порушили з вірменського боку.

"29 липня з 02:45 до 03:40 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку села Юхари Шорджа Басаркечарського району здійснили обстріл з автоматів і гранатометів позиції азербайджанської армії у напрямку села Зейлик Кельбаджарського району" , - заявило відомство.

У повідомленні зазначено, що також у бік азербайджанських позицій кинули 10-12 ручних гранат Ф-1 та що обстріл припинився після вогню у відповідь.