Переговори Зеленського і Байдена будуть "на підвищених тонах" - Арахамія

Непублічна частина зустрічі президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського буде проходити на підвищених тонах після того, як Штати і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Україна 24.

Про це заявив в ефірі програми "Ток-шоу №1" глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Північний потік-2" - це проект геополітичний. Нашими органічними союзниками в Європі є Великобританія, Польща, країни Балтії. На "Кримській платформі" ми збираємо кілька десятків країн - це 23 серпня перед поїздкою Зеленського до США. Ми зараз вже з цими країнами на "зумі" обговорюємо єдину позицію. У кожної країни в США є діаспора - польська, балтійська, у них є контакти. Ми намагаємося кожен контакт у Конгресі сьогодні консолідувати в єдину позицію. Тому що коли Конгрес у вересні почне працювати, ви подивіться, що він буде дуже сильно опиратися цьому рішенню Байдена. Залишаються ходи, і ми їх опрацьовуємо - це взагалі-то головна тема візиту", - розповів "слуга народу".

За словами Арахамії, незважаючи на те, що візит Зеленського призначили на 30 серпня, коли Конгрес не працює, "ми сьогодні отримуємо десятки листів від конгресменів, які перервуть свою відпустку і приїдуть на зустріч". Він зазначив, що в Конгресі США "є двопартійна підтримка України".

"Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком. Дипломатичною мовою кажуть, що "ми глибоко стривожені" тощо, а недипломатичною люди кажуть, як є. Коли партнери один з одним розмовляють, вони повинні говорити бачення очима одного партнера і іншого партнера. Всі розуміють, що зараз головна подача на Німеччину і загравання (США - ред.) з Росією - це, по суті, якась така неформальна коаліція проти Китаю", - заявив нардеп.