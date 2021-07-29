В Україні оголосили штормове попередження

За даними синоптиків, сьогодні, 29 липня, вдень по всій території України, крім південних областей, очікуються сильні грози, про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, погода﻿ у західних та центральних областях буде дощовою, в окремих районах очікується град та сильні шквали вітру 15-20 м/с. У зв'язку з цим оголошено 1 рівень небезпечності - жовтий.

29 липня у східних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а також у:

Сумській;

Полтавській;

Одеській;

Миколаївській;

Івано-Франківській;

Тернопільській;

Львівській;

Чернівецькій;

Вінницькій;

Житомирській областях та в Криму.