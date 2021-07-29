В Україні оголосили штормове попередження
За даними синоптиків, сьогодні, 29 липня, вдень по всій території України, крім південних областей, очікуються сильні грози, про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, погода у західних та центральних областях буде дощовою, в окремих районах очікується град та сильні шквали вітру 15-20 м/с. У зв'язку з цим оголошено 1 рівень небезпечності - жовтий.
29 липня у східних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а також у:
Сумській;
Полтавській;
Одеській;
Миколаївській;
Івано-Франківській;
Тернопільській;
Львівській;
Чернівецькій;
Вінницькій;
Житомирській областях та в Криму.