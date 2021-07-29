За минулу добу в Україні вакциновано майже 150 тисяч

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що за 28 липня 2021 року було вакциновано від коронавірусної хвороби більше 143 тисяч чоловік, в тому числі, майже 58 тисяч - вакциновані другий дозою.

"​143 534 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 28 липня 2021 року. Одну дозу отримали 85 787 людей, повністю імунізовані - 57 747 людей.

Протягом доби працювали:

- 812 мобільних бригад,

- 2 787 пунктів щеплення;

- 384 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу – 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 225 458 щеплень", - йдеться в повідомленні МОЗ.

