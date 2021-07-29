В Україні повноваження Міноборони та президента будуть розмежовувати

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Комітет ВР з питань національної безпеки почав розробку законопроекту, який повинен чітко розмежувати повноваження між Міністерством оборони, командуванням Збройних сил України і президентом як Верховним головнокомандувачем, повідомляє Слово і діло.

"Як член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, стикався з проблемами міжособистісної діскомунікаціі між Міністерством оборони та ЗСУ, якої в принципі не повинно бути. Тому що в воюючій країні, коли один високий військово-політичний керівник не може знайти конструктивне співробітництво з військовим керівником, то це не зовсім нормально", - підкреслив він.

За словами Веніславського, така ситуація склалася через прийняті декількома роками раніше закони, які стосувалися ВСУ.

"Не зовсім збалансована управлінська вертикаль тягнула за собою ті проблеми, конфлікти, які ми зараз маємо. Правильно говорили президент і Ірина Верещук - в даному випадку не може бути особистих антипатій і конфліктів в воюючій країні, а повинна бути абсолютна синергія.