Час подумати: Ані Лорак заінтригувала фотографією в бікіні

Час подумати: Ані Лорак заінтригувала фотографією в бікіні

Співачка, яка анонсувала свої концерти в Україні, поділилася з фоловерами новим постом, який нікого не залишив байдужим, повідомляє Сегодня.

Зараз Ані Лорак відпочиває в Туреччині. Співачка готується до майбутніх шоу в Одесі. Нагадаємо, що артистка не виступала в Україні з 2014 року, так що це буде її перший концерт за сім років.

На фотографіях Лорак позує сидячи в білому купальнику, демонструючи стрункі ноги і бюст.

"Час подумати, час завантажити нову програму", – загадково написала в публікації Ані.

Instagram

, (@Anilorak)

Шанувальники в коментарях написали, що дуже чекають на зустріч з улюбленицею в Україні і засипали її компліментами:

  • "Ну яка ж краса"
  • "Люба моя Ані незрівнянна"
  • "Можна з глузду з'їхати від цієї краси"
  • "Ви дуже красива жінка"
  • "Красуня"

610241052a98a.jpg
Скріншот: instagram.com/anilorak

6102411518162.jpg
Скріншот: instagram.com/anilorak

610241213f2cd.jpg
Скріншот: instagram.com/anilorak

У сторіс Ані Лорак також показала фотографію в іншому купальнику і з новою зачіскою – її волосся завите у великі кучері.

610241b06f2eb.png
Скріншот: instagram.com/anilorak
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics