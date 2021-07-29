Час подумати: Ані Лорак заінтригувала фотографією в бікіні
Співачка, яка анонсувала свої концерти в Україні, поділилася з фоловерами новим постом, який нікого не залишив байдужим, повідомляє Сегодня.
Зараз Ані Лорак відпочиває в Туреччині. Співачка готується до майбутніх шоу в Одесі. Нагадаємо, що артистка не виступала в Україні з 2014 року, так що це буде її перший концерт за сім років.
На фотографіях Лорак позує сидячи в білому купальнику, демонструючи стрункі ноги і бюст.
"Час подумати, час завантажити нову програму", – загадково написала в публікації Ані.
Шанувальники в коментарях написали, що дуже чекають на зустріч з улюбленицею в Україні і засипали її компліментами:
- "Ну яка ж краса"
- "Люба моя Ані незрівнянна"
- "Можна з глузду з'їхати від цієї краси"
- "Ви дуже красива жінка"
- "Красуня"
У сторіс Ані Лорак також показала фотографію в іншому купальнику і з новою зачіскою – її волосся завите у великі кучері.