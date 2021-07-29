Арахамія назвав головну помилку керівництва України

Україна за умови збереження ядерного потенціалу могла б сьогодні "шантажувати весь світ", однак підписання Будапештського меморандуму стало її "фатальною помилкою", повідомляє Україна 24.

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. На запитання, якими були основні стратегічні помилки кожного президента України, Арахамія відповів:

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму (Будапештського - ред.). У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше".

При цьому "слуга народу" зізнався, що не знає обставин підписання меморандуму.

"Зараз нам легко міркувати, через стільки років... Але, мені здається, в той час потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати - ред.). Навіть якщо б не могли обслуговувати (ядерне озброєння - ред.), ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, відомий як Будапештський меморандум, був підписаний 5 грудня 1994 року.

Згідно з документом, США, Росія і Велика Британія зобов'язалися в обмін на відмову України від ядерної зброї поважати її незалежність, суверенітет та існуючі кордони.