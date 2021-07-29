Ефективність вакцини Pfizer-BioNTech знижується через 6 місяців – дослідження

Ефективність вакцини проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech знизилася з 96% до 84% через шість місяців після введення пацієнтам другої дози препарату, повідомляє Інтерфакс.

Згідно з результатами дослідження максимальної ефективності - 96,2% - вакцина досягає через два місяці після другого щеплення.

Як відзначають експерти, кожен місяць зниження ефективності становило близько 6 процентних пунктів.

У дослідженні взяли участь більше 44 тис. чоловік з США і Європи. З них за час спостережень коронавірусом захворіла 81 особа, з тих, хто отримав плацебо - 873.

Водночас, ця вакцина перешкоджає важкому протіканню хвороби, за цим параметром її ефективність становить 97%.

Спостереження за учасниками дослідження триватиме щонайменше два роки.