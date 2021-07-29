Названі самі економічні авто в різних класах
Американське видання GoBankingRates на підставі даних автопорталу Edmunds склало рейтинг найекономічніших автомобілів на сьогоднішній день. До нього увійшли машини різних класів (сегментів), які можна купити в США в 2021 році, повідомляє АвтоПортал.
Звичайно, в списку представлено ряд автомобілів, які не продаються в Україні. Однак для нас таке дослідження теж цікаво: як мінімум в пізнавальних цілях. Крім того, частина з цих машин якщо не можна купити новими, то хоча б на вторинному ринку - як багатьом добре відомо, в Україні вже не перший рік возять автомобілі з американських страхових аукціонів.
У кожну категорію (сегмент) заокеанські колеги помістили по кілька моделей. Вони розташовуються в порядку зростання витрати палива. При цьому для всіх машин вказано середнє споживання пального (без вказівок версії, за винятком пікапів - для них «прописали» значення, які показують початкові комплектації, з більш слабкими моторами).
Самі економічні автомобілі по витраті палива (седани, купе, а також кросовери і пікапи різних сегментів)
Седани
1. Hyundai Accent: 6,03 л
2. Mitsubishi Mirage G4: 6,36 л
3. Honda Civic EX: 6,56 л
4. Toyota Camry L: 6,92 л
5. Honda Accord LX: 7,13 л
6. Nissan Altima: 7,35 л
Купе
1. Honda Civic EX: 6,72 л
2. BMW 4-Серії: 8,71 л
3. Subaru BRZ: 8,71 л
Хетчбеки
1. Mitsubishi Mirage: 6,03 л
2. Kia Rio: 6,53 л
3. Toyota Corolla Hatchback: 6,72 л
Гібриди
1. Toyota Prius L Eco: 4,2 л
2. Honda Insight LX: 4,52 л
Гібрида
1. Toyota Prius Prime: 4,36 л
2. Hyundai Ioniq Hybrid: 4,52 л
Компактні кросовери
1. Ford Escape Hybrid: 5,74 л
2. Toyota RAV4 Hybrid: 5,88 л
3. Subaru Crosstrek Hybrid: 6,72 л
4. Mitsubishi Outlander PHEV: 9,41 л
Середньорозмірні кросовери
1. Subaru Outback: 8,11 л
2. Ford Explorer Hybrid: 8,4 л
3. Mazda CX-9: 9,8 л
4. Honda Pilot: 10,23 л
Повнорозмірні кросовери
1. Ford Expedition: 12,38 л
2. Lincoln Navigator: 12,38 л
Люксові кросовери
1. Lexus UX 250h: 5,6 л
2. Lexus NX 300h: 7,59 л
3. Volvo XC60 T8: 8,71 л
4. Volvo XC90 T8: 8,71 л
Середньорозмірні пікапи
1. Ford Ranger: 10,23 л
2. Honda Ridgeline: 10,69 л
3. Chevrolet Colorado: 10,69 л
4. GMC Canyon: 10,69 л
Повнорозмірні пікапи
1. Ram 1500: 10,69 л
2. Ford F-150: 10,69 л
3. Chevrolet Silverado 1500: 11,2 л
4. GMC Sierra 1500: 11,2 л
Дизельні пікапи
• Chevrolet Silverado 1500 Diesel: 8,71 л
• GMC Sierra 1500 Diesel: 9,05 л
• Ram 1500: 9,05 л
• Ford F-150 Diesel: 9,41 л
• Chevrolet Colorado Diesel: 10,23 л
• GMC Canyon Diesel: 10,23 л