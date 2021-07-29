Названі самі економічні авто в різних класах

Американське видання GoBankingRates на підставі даних автопорталу Edmunds склало рейтинг найекономічніших автомобілів на сьогоднішній день. До нього увійшли машини різних класів (сегментів), які можна купити в США в 2021 році, повідомляє АвтоПортал.

Звичайно, в списку представлено ряд автомобілів, які не продаються в Україні. Однак для нас таке дослідження теж цікаво: як мінімум в пізнавальних цілях. Крім того, частина з цих машин якщо не можна купити новими, то хоча б на вторинному ринку - як багатьом добре відомо, в Україні вже не перший рік возять автомобілі з американських страхових аукціонів.

У кожну категорію (сегмент) заокеанські колеги помістили по кілька моделей. Вони розташовуються в порядку зростання витрати палива. При цьому для всіх машин вказано середнє споживання пального (без вказівок версії, за винятком пікапів - для них «прописали» значення, які показують початкові комплектації, з більш слабкими моторами).

Самі економічні автомобілі по витраті палива (седани, купе, а також кросовери і пікапи різних сегментів)

Седани

1. Hyundai Accent: 6,03 л

2. Mitsubishi Mirage G4: 6,36 л

3. Honda Civic EX: 6,56 л

4. Toyota Camry L: 6,92 л

5. Honda Accord LX: 7,13 л

6. Nissan Altima: 7,35 л

Купе

1. Honda Civic EX: 6,72 л

2. BMW 4-Серії: 8,71 л

3. Subaru BRZ: 8,71 л

Хетчбеки

1. Mitsubishi Mirage: 6,03 л

2. Kia Rio: 6,53 л

3. Toyota Corolla Hatchback: 6,72 л

Гібриди

1. Toyota Prius L Eco: 4,2 л

2. Honda Insight LX: 4,52 л

Гібрида

1. Toyota Prius Prime: 4,36 л

2. Hyundai Ioniq Hybrid: 4,52 л

Компактні кросовери

1. Ford Escape Hybrid: 5,74 л

2. Toyota RAV4 Hybrid: 5,88 л

3. Subaru Crosstrek Hybrid: 6,72 л

4. Mitsubishi Outlander PHEV: 9,41 л

Середньорозмірні кросовери

1. Subaru Outback: 8,11 л

2. Ford Explorer Hybrid: 8,4 л

3. Mazda CX-9: 9,8 л

4. Honda Pilot: 10,23 л

Повнорозмірні кросовери

1. Ford Expedition: 12,38 л

2. Lincoln Navigator: 12,38 л

Люксові кросовери

1. Lexus UX 250h: 5,6 л

2. Lexus NX 300h: 7,59 л

3. Volvo XC60 T8: 8,71 л

4. Volvo XC90 T8: 8,71 л

Середньорозмірні пікапи

1. Ford Ranger: 10,23 л

2. Honda Ridgeline: 10,69 л

3. Chevrolet Colorado: 10,69 л

4. GMC Canyon: 10,69 л

Повнорозмірні пікапи

1. Ram 1500: 10,69 л

2. Ford F-150: 10,69 л

3. Chevrolet Silverado 1500: 11,2 л

4. GMC Sierra 1500: 11,2 л

Дизельні пікапи

• Chevrolet Silverado 1500 Diesel: 8,71 л

• GMC Sierra 1500 Diesel: 9,05 л

• Ram 1500: 9,05 л

• Ford F-150 Diesel: 9,41 л

• Chevrolet Colorado Diesel: 10,23 л

• GMC Canyon Diesel: 10,23 л