Податкова амністія: які активи можна задекларувати

ГУ ДПС у Львівській області інформує, який перелік та обсяг активів можуть бути задекларовані відповідно до Закону про податкову амністію, повідомляє ЛигаБизнес.

Декларуванню підлягатимуть валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме і нерухоме майно, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб, розміщені як в Україні, так і закордоном, які були придбані до 1 січня 2021 року та які в момент їхнього отримання підлягали оподаткуванню в Україні, але з них не були сплачені податки і збори.

Тобто активи, набуті після 1 січня 2021 року, підлягають оподаткуванню у звичайному порядку - отримавши дохід з джерелом походження з України або за її межами, платник податку зобов'язаний наприкінці року подати декларацію і сплатити податок.

Натомість, не можуть бути об'єктами декларування готівкові кошти, а так само активи, набуті декларантом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також активи декларанта, які знаходяться на рахунках фінансових установ та/або розташовані на території країни, визнаною державою - агресором чи мають джерело походження з такої країни.

Законом чітко визначений перелік та обсяг активів, джерела набуття яких у разі невикористання фізичною особою права на подання добровільної декларації, вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, зокрема, в частині визначення вартості нерухомого майна. Серед них:

квартири загальною площею, яка не перевищує 120 кв.м., або майнові права на таку квартиру;

житлові будинки загальною площею, яка не перевищує 240 кв.м., або недобудовані будинки такої ж площі (за умови наявності права власності на земельну ділянку);

нежитлові будівлі некомерційного призначення або недобудовані житлові будівлі некомерційного призначення площею до 60 кв.м.;

земельні ділянки, розмір яких не перевищує норми безоплатної передачі, визначених Земельним кодексом України;

один транспортний засіб особистого некомерційного використання, за винятком транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 і більше осіб, легкового автомобіля з об'ємом двигуна не менше 3 тис. куб. см або середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної зарплати, мотоцикла з об'ємом двигуна більше 800 куб. см, літака, гелікоптера, яхти і катера, право власності на який було зареєстровано на момент декларування;

інші активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тис. грн.

Нарахування та сплата збору з спеціального добровільного декларування щодо таких активів не здійснюється.

Тобто якщо особа працювала неофіційно або отримувала зарплату «у конверті», але загальна сума її доходу не перевищила 400 тис. грн. або ж вона придбала квартиру площею до 120 кв.м. до 1 січня 2021 року, вона може утриматися від подання декларації. Навіть в такому разі, відповідні активи вважатимуться такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства.

Водночас, подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подається така одноразова (спеціальна) добровільна декларація.

Нагадаємо, з 1 вересня розпочнеться добровільне декларування активів.