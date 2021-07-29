Китай зміцнює зв'язки з талібами

Міністр закордонних справ Китаю зустрівся в середу з делегацією високопоставлених офіційних осіб Талібану. Відносини між цими двома країнами зміцнюються напередодні виведення США з Афганістану. Про це пишуть міжнародні ЗМІ.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І сказав, що його країна завжди дотримується принципу невтручання у внутрішні справи Афганістану.

Він сказав, що поспішний відхід США і НАТО «свідчить про провал політики Америки і пропонує афганському народу важливу можливість для стабілізації і розвитку своєї власної країни».

Хоча порядок денний зустрічі не було оголошеноа, Китай зацікавлений в тому, щоб підштовхнути Талібан до мирних переговорів або до зниження рівня насильства.

Китай і Афганістан мають спільний кордон у віддаленій Ваханський долині, і Китай вже давно стурбований можливим поширенням ісламської войовничості на його раніше нестабільний регіон Синьцзян. Китай також підписав угоди про видобуток нафти, газу і міді в Афганістані, хоча вони довгий час не діяли.

«Талібан - основна військова і політична сила в Афганістані, і очікується, що він буде грати важливу роль в процесі миру, примирення і відновлення», - сказав Ван.

Китай, сказав Ван, сподівається, що Талібан поставить інтереси нації і народу на перше місце і зосередиться на мирних переговорах, встановить мирні цілі, створить «позитивний імідж» і буде працювати над єдністю між усіма фракціями і етнічними групами.

Ван також сказав, що Китай сподівається, що Талібан буде «рішуче розбиратися» з Ісламським рухом Східного Туркестану, яке, за твердженнями Китаю, очолює рух за незалежність в Сіньцзяні, але багато експертів сумніваються, що воно існує в будь-якый активый формі.

У поїздці також перебували глави релігійної ради талібів і комітету пропаганди.

Вихід США з Афганістану до 31 серпня розглядається як благо для Китаю, головного стратегічного конкурента Вашингтона, який довгий час обурювався присутністю американських військ там, що він вважає своїм власним подвір'ям.

Якщо таліби дійсно повалять центральний уряд, що підтримується США, Китай може отримати стратегічний коридор, що дозволятиме йому і його давньому союзнику Пакистану проводити подальший тиск на загального суперника - Індію.

Пакистан вважається ключем до миру в Афганістані. Штаб-квартира талібів знаходиться в Пакистані, і Ісламабад використовував свої важелі впливу, які, за його словами, зараз слабшають, щоб змусити талібів говорити про мир.