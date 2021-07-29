Офіцер ЗСУ підозрюється в отриманні хабара за просування по службі

Військовослужбовецю однієї з військових частин Львівської області повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в просуванні іншого військовослужбовця по службі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Старший лейтенант отримав 4000 доларів США хабара за вплив на прийняття рішення військовими посадовими особами про переміщення по службі іншого військовослужбовця Збройних сил України - з одного оперативного командування в інше", - йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону .

Офіцеру інкримінується одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України). Зараз вирішуються питання про обрання йому запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.