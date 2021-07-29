Перші подробиці про Toyota Land Cruiser 300 в Україні

Кореспонденти не тільки з'ясували нові подробиці про культової моделі Toyota, офіційні продажі якої ось-ось повинні стартувати в Україні. Ми випробували легендарний позашляховик за кермом, повідомляє Autoconsulting.

Ви знаєте, що моделі Toyota Land Cruiser вже 70 років? Що за цей час в 170 країнах світу було куплено більше 10 мільйонів різних поколінь автомобілів цієї моделі. І що Land Cruiser 300-й серії - 13-а генерація культового "Крузака"?

Останнє суттєве оновлення флагманський позашляховик Land Cruiser пережив в 2007 році після випуску 200-й серії. Тому, в Toyota Land Cruiser 300 - все нове. Від дизайну до двигуна.

Дизайн Toyota Land Cruiser 300 описувати сенсу немає. Його краще розглядати самостійно. Він вражає і відображає статус і історію моделі. А також втілює нову тойотовську концепцію «функціональної краси».

Land Cruiser 300 побудований на платформі TNGA (Toyota New Global Architecture), яку Toyota вперше використовувала для рамного кузова. Платформа GA-F дозволяє зберегти виняткові позашляхові характеристики і одночасно додає нові переваги, такі як підвищена жорсткість і міцність кузова, поліпшені динамічний баланс і ходові якості. За допомогою технології Laser Tailored Blank несучі частини рами Toyota Land Cruiser 300 виконані з суцільнометалевих елементів високоміцної сталі, з'єднаних лазерним зварюванням і штампованих з високою точністю, що забезпечує безпеку і надійність автомобіля. За рахунок більш низького центру ваги покращилася керованість.

Саму раму Toyota Land Cruiser 300 переробили, щоб зменшити її вагу і підвищити міцність. Також автомобіль отримав нові системи підвіски, а випробування його граничних можливостей проводили професійні водії і пілоти, які брали участь в ралі «Дакар».

Габарити Toyota Land Cruiser 300 4965х1980х1925 мм (ДхШхВ). Колісна база - 2850 мм, передній звис - 935 мм, задній звис - 1180 мм. Дорожній просвіт у Toyota Land Cruiser 300 - 230 мм, кут в'їзду - 32о, кут з'їзду - 26,5 о. І він здатний долати брід глибиною 70 см.

Toyota Land Cruiser 300 оснащений постійним повним приводом з трьома примусовими жорсткими блокуваннями, адаптивною підвіскою AVS4 і інтегрованою системою активного управління VDIM, яка підлаштовує роботу систем під умови руху взаємодією гальмування і двигуна. Автомобіль оснащений системою вибору режимів руху Multi-terrain Select, системою допомоги при русі по бездоріжжю Multi-terrain Monitor, системою допомоги при повороті на бездоріжжі, оновленою системою Crawl Control.

Тут також впроваджена перша в світі електронна кінетична динамічна система підвіски (E-KDSS). Окремої уваги також заслуговує система кругового огляду Multi-Terrain Monitor, яка дає водієві можливість в режимі реального часу стежити за дорожнім покриттям під автомобілем і навколо нього, а також бачити положення коліс. Система Multi-Terrain Select автоматично оцінює якість дорожнього покриття і вибирає оптимальний режим водіння. А на Multi Terrain Monitor з 3D-режимом можна побачити, що реально твориться у вас під колесами.

У Toyota Land Cruiser 300 - нове покоління комплексу систем безпеки Toyota Safety Sense. Як повідомляє виробник, 300-й Land Cruiser також оснащений новою системою автоматичного гальмування під час паркування Parking Support Brake. Ця система розпізнає перешкоди спереду та ззаду автомобіля під час повільного руху на парковці, а також попереджає про наближення автомобілів і пішоходів під час руху заднім ходом.

Позашляховик отримав новий сучасний і потужний бензиновий двигун V6 з подвійним турбонаддувом, об'ємом 3,5 л і потужністю 415 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Він поєднується з інноваційною 10-ступінчастою трансмісією, яка істотно поліпшують динаміку. Toyota Land Cruiser 300 розганяється до 100 км/год всього за 7 секунд. Максимальна швидкість - 210 км/год.

У салоні - чотирьохзонний клімат-контроль, який дозволяє створити окремий мікроклімат для кожного пасажира. А також - іонізатор Nano-е, що очищає і знезаражує повітря в салоні.

Тут багатофункціональним дисплеєм 7 '' на панелі приладів і проекційний дисплеєм 10 '', який виводить всю необхідну інформацію на лобове скло. Мультимедійна система нового покоління з екраном 12,3 '', підтримкою Apple Carplay © і Android Auto © дозволяє підключити смартфон і використовувати його функції, не відволікаючись від водіння. А в центральному підлокітнику - охолоджуваний бокс.

За допомогою програми Toyota Connected Services можна на смартфоні контролювати стан автомобіля, роботу його систем, отримувати нагадування про ТО і допомогу в екстремальних ситуаціях. Система запуску двигуна Push Start розпізнає відбиток пальця.

Як все це працює на бездоріжжі і дорогах, і чи не стало 13-е покоління чортовою дюжиною для сімейства Land Cruiser, розповімо в найближчі дні. Адже наші кореспонденти вже проїхали за кермом нового Toyota Land Cruiser 300.